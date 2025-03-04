Россиян предупредили о новом грядущем скачке цен на кофе

К концу 2025 года цены на кофе снова вырастут на 20–35%. Связано это как со сложными климатическими условиями, включая дожди и засуху, так и с политической обстановкой в мире, рассказала 360.ru доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

В Россию кофе поставляют в основном из Вьетнама и Бразилии, где на фоне засухи и сильных дождей возникли большие проблемы с урожаем. При этом спрос на этот товар есть во всем мире при любых ситуациях, что провоцирует еще больший рост на кофейные зерна.

«Получается, что предложение не успевает за спросом, и это влияет на динамику и рост цен во всем мире», — пояснила экономист.

Она также напомнила о торговых войнах, в том числе о пошлинах, которые США ввели в отношении кофе из Мексики. А Евросоюз тем временем ввел запрет на поставку продуктов, связанных с вырубкой лесов. С учетом логистических трудностей все это сказывается на поставках кофе на мировые рынки. Биржевая стоимость товара растет, реагируя как на спрос, так и на усложнение возможностей закупить продукт.

На этом фоне можно не ожидать, что в ближайшее время цены на кофе стабилизируются, так как компании-производители в любом случае не могут повлиять на множество факторов, в том числе на климатические условия.

Напомним, основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина также сообщила «Газете.Ru» о подорожании кофе к концу года, но отметила, что скачок цен будет сразу на 30–40%. Она назвала среди факторов санкции, рост цен на топливо и контейнерные перевозки, выросшие затраты на логистику и другие.

Ранее кофеманам пообещали непростой 2025 год.