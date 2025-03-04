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Российский банк разрешил снимать блокировку приложения картой

РБК: ВТБ разрешил снимать блокировку приложения картой с NFC-чипом
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Depositphotos

Банк ВТБ разрешил снимать блокировку приложения «ВТБ Онлайн» с помощью карты с NFC-чипом. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что новая функция доступна пользователям смартфонов на Android. Клиенты банка со смартфонами на iOS в скором времени смогут снимать блокировку приложения с помощью селфи.

Чтобы снять блокировку, необходимо выбрать разблокировку по NFC, приложить карту к смартфону и создать новый код доступа.

«Раньше, чтобы вернуть доступ к личному кабинету «ВТБ Онлайн», примерно половине клиентов приходилось идти в офис банка, а остальным — искать банкомат или звонить в контакт-центр. Теперь все гораздо проще и быстрее», — поделился глава департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

Новость дополняется.

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