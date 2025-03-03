В отделениях «Почта Банка» начали предлагать продукты ВТБ

В ВТБ рассказали об интеграции с «Почта Банком»

«Почта Банк» начал предлагать продукты ВТБ в 125 офисах 48 регионов России. До конца марта проект по интеграции двух финансовых организаций охватит более 300 точек обслуживания «Почта Банка» по всей стране, сообщили в пресс-службе ВТБ.

Руководитель департамента администрирования сети, старший вице-президент ВТБ Светлана Сырцова рассказала, что начало интеграции с «Почта Банком» позволяет компании расширить доступ розничных клиентов к банковским услугам.

«Первые клиентские центры «Почта Банка» уже начали обслуживать клиентов ВТБ, а с осени мы приступим к смене вывесок. Масштабный процесс объединения офисов завершится к середине следующего года и затронет несколько тысяч точек продаж», — рассказала она.

В результате клиенты «Почта Банка» смогут как и ранее получать финансовые услуги в привычных для себя локациях, в том числе непосредственно через сотрудников «Почты России», добавила Светлана Сырцова.

Она уточнила, что розничные клиенты «Почта Банка» из Москвы, Уфы, Тольятти, Ставрополя и других городов могут оформить любой из продуктов ВТБ, будь то получение дебетовой или кредитной карт, открытие вклада или накопительного счета, подключение программы лояльности и семейного банка и т.д.

Клиентам пенсионного возраста предлагаются специальные условия по вкладам и накопительным счетам, программе лояльности и другим продуктам.

Руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин уточнил, что кроме обслуживания в офисах, клиентам «Почта Банка» доступен выездной сервис ВТБ.

«Мобильные менеджеры готовы доставить банковские продукты в офис, на тренировку, в ресторан или домой к клиенту», — заявил он.