Россиянам объяснили, какое жилье не стоит брать в аренду

Квартиру не стоит арендовать в том случае, если собственник жилья отказывается от оформления договора, потому что без него наниматель абсолютно бесправен. Об этом «Москве 24» рассказала риелтор Наталья Перескокова.

По ее словам, если у квартиры несколько владельцев, важно убедиться в том, что с ее сдачей в аренду согласен каждый из них.

«Если квартиру сдает третье лицо, у него должна быть нотариально оформленная доверенность. В ее подлинности можно удостовериться по QR-коду. Если же у третьего лица не было документов, это чревато тем, что придет собственник и попросит освободить жилплощадь», — добавила Перескокова.

Эксперт также посоветовала осмотреть недвижимость на наличие протечек и тараканов, а также узнать, какие соседи живут рядом.

Руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков до этого рассказал «Газете.Ru», что значительный рост спроса на съемное жилье ожидается в конце лета и начале осени и достаточно стабильный интерес к нему в другие месяцы. Жуков уточнил, что в периоды достаточно низкой активности россиян (ноябрь, декабрь, январь, февраль) средние цены на аренду квартир будут сокращаться, а в периоды повышенного спроса возможен небольшой рост стоимости из-за высокой конкуренции на рынке за счет более быстрой сдачи самых дешевых квартир.

Ранее сообщалось, что арендаторы потеряли интерес к одному виду жилья в Москве.