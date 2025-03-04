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Сладостям в России предрекли спад объема и подорожание

Ъ: производители кондитерской продукции в России повысят отпускные цены на 5–15%
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Производители кондитерских изделий в России в 2025 году повысят отпускные цены на 5–15%, а также уменьшат в размере свою продукцию, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение источников.

Как пишет издание, в феврале фабрики «Нева» (производит зефир, пастилу, мармелад), «Микаелло» (фрукты и орехи в шоколаде) и «Сладкая слобода» (выпускает печенье) уже подняли отпускные цены для ретейла.

Рост цен объяснили повышением затрат: цена яблочного пюре в 2024 году выросла для производителей на 9%, арахиса — на 50%, изюма — на 35%, какао-порошок подорожал втрое. Помимо сырья, выросли в цене транспортные тарифы и зарплаты.

Как удалось выяснить газете, плитки шоколада «Аленка», «Бабаевский» и «Вдохновение» уменьшатся — упаковки в 200 граммов могут превратиться в 180 и 150 граммов, а упаковки в 100 граммов — уменьшиться на 10 граммов.

На этой неделе основатель онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасия Колчина спрогнозировала, что кофе в российских магазинах подорожает на 30–40% к концу 2025 года. Она отметила, что к подорожанию кофе привели также неблагоприятные климатические условия в странах-производителях.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании игристых вин.

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