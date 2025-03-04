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Энергетик оценил снижение цен на электричество в ЕС до минусовых значений

Энергетик Юшков не увидел ничего хорошего в снижении цен на электричество в ЕС
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IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press

Снижение цен на электричество до отрицательных значений в ряде стран Европейского союза (ЕС) нельзя назвать хорошей ситуацией. Об этом в комментарии для «Ленты.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По словам специалиста, в прошлом в европейских государствах уже наблюдались минусовые цены на энергию. Время от времени данный показатель действительно опускается ниже нуля, но это не значит, что потребители получают электричество бесплатно.

«Это скорее биржевая история. С одной стороны, вроде как хорошо — дешевая или вообще минусовая электроэнергия. А с другой стороны, это еще раз показывает на минусы энергетики», — отметил Юшков.

Как сказал эксперт, снижение цен свидетельствует о неспособности человека контролировать объемы выработки электричества. Он пояснил, что в идеале соответствующее значение должно быть равно объему потребления. Однако в условиях так называемой «зеленой энергетики» все зависит от погодных условий, включая мощность ветра и интенсивность солнечного излучения.

«Сегодня минусовая энергия, а завтра, наоборот, солнце скрылось и жуткий дефицит. И произойдет такой же скачок цен вверх. Поэтому здесь как посмотреть. На самом деле ничего хорошего в этом нет», — резюмировал специалист.

3 марта агентство Bloomberg сообщило, что в ряде стран ЕС было зафиксировано снижение цен на электричество до минусовых значений. В частности, отрицательные показатели наблюдались в Германии и Нидерландах. Журналисты выяснили, что причиной этому стали объемы выработки энергии на местных солнечных электростанциях.

Ранее в РФ предупредили о последствиях выхода Эстонии, Литвы и Латвии из электрического кольца БРЭЛЛ.

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