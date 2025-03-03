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Стало известно, насколько Украина нарастила импорт электроэнергии в феврале

ExPro Electricity: Украина увеличила импорт электроэнергии в феврале почти на 30%
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Depositphotos

Украинское издание ExPro Electricity сообщает, что в феврале Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30% по сравнению с январем 2025 года.

Отмечается, что больше всего электроэнергии — 35% от общего объема — было поставлено из Венгрии. Импорт из этой страны увеличился на 77% по сравнению с январем. Еще 30% электроэнергии было поставлено из Словакии.

По данным издания, с 1 декабря 2024 года максимально возможный объем импорта электроэнергии из Евросоюза в Украину был увеличен до 2,1 ГВт.

До этого издание «Страна.ua» сообщало, что Украина последовательно нарастила импорт газа из Венгрии и Словакии. Также 7 февраля минэнерго Украины сообщало об экспорте биометана в ЕС — было поставлено 67 тысяч кубометров, что в 208 раз меньше суточного импорта.

27 февраля бывший хакер, предположительно связанный с группировкой Fancy Bear, Павел Ситников рассказал «Газете.Ru», что в распоряжении русских хакеров находится доступ к управлению более 800 000 электросчетчиков.

Ранее цены на электроэнергию в ФРГ достигли рекордного уровня.

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