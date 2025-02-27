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Цены на электроэнергию в ФРГ достигли рекордного уровня

Bloomberg: цены на электроэнергию в Германии достигли рекордного уровня
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IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press

Цены на электроэнергию в Германии достигли рекордного уровня для февраля из-за резкого сокращения выработки ветряной энергетики. Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что текущие тарифы оказались выше, чем в разгар энергетического кризиса 2022–2023 годов, вызванного конфликтом на Украине.

Рост стоимости энергии ударил по конкурентоспособности немецких производителей. Ряд компаний уже объявил о переносе производств в страны с более дешёвыми ресурсами. Параллельно в стране увеличилось потребление ископаемого топлива, что противоречит планам по переходу на «зеленую» энергетику.

19 февраля Bloomberg писал, что в Германии электроэнергия опустилась в цене до самого низкого уровня с начала января. Фьючерсы на электроэнергию в Германии на 2026 год упали примерно на 14%. В агентстве назвали две причины снижения цены на электричество. Во-первых, повлияло снижение фьючерсов на газ, во-вторых, влияние могли оказать сообщения, касающиеся посреднических усилий США, направленных на завершение украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в других странах.

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