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Италия вошла в тройку торговых партнеров России в Европе

Италия впервые за 10 лет вошла в тройку торговых партнеров России в Европе
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Tony Gentile/Reuters

Италия впервые с 2015 года вошла в тройку лидеров торговых партнеров России в Европе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб и заявления официальных лиц европейских стран.

По итогам 2024 года Италия, несмотря на снижение товарооборота на 10% (до $8,4 млрд), замкнула тройку лидеров. По данным агентства, первое место заняла Белоруссия, товарооборот с ней вырос на 7,4% и составил $57,6 млрд. На втором месте расположилась Германия с совокупным оборотом на сумму в $9,5 млрд, при этом с ней торговля сократилась на 22%.

На четвертом месте расположилась Франция, торговые отношения между странами выросли на 9%, до $6,4 млрд. Венгрия второй год подряд сохраняет за собой пятое место при том, что ее торговый оборот с Россией сократился на 16% и составил $6,2 млрд.

До этого стало известно, что темпы роста российской экономики в 2024 году оказались в четыре раза выше средних по «Большой семерке» (G7). Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам прошлого года увеличился на 4,1%, а экономики стран «Большой семерки» выросли на 1%. Самый большой рост темпов развития экономики наблюдается в Соединенных Штатах — 2,8%.

Ранее были названы главные вызовы для российской экономики.

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