Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владельцу аэропорта Домодедово запретили покидать Россию

SHOT: владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что такую же меру ввели в отношении бизнесмена Валерия Когана, который в прошлом был председателем наблюдательного совета аэропорта.

По данным SHOT, соответствующее решение было принято 25 февраля. Связано оно с недавним скандалом вокруг руководителей Домодедово, которые, по данным Генеральной прокуратуры России, вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов. Источник канала сообщил, что в будущем планируется переход воздушной гавани во владение Росавиации.

В конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России и арестовал собственность ГК «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре считают, что действия собственников привели к тому, что Домодедово оказалось под влиянием иностранных лиц.

По данным газеты «Коммерсантъ», в 2011 году после теракта в аэропорту Домодедово уже рассматривался вопрос о его передаче государству. Тогда было возбуждено уголовное дело о нарушении транспортной безопасности в отношении Дмитрия Каменщика. Однако Генеральная прокуратура сочла, что уголовное преследование в отношении него было незаконным, и после нескольких решений тогдашнего руководства ГП дело было прекращено.

Ранее появились подробности о выводе капитала в «деле Домодедово».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами