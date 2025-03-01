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Закон о самозапрете на кредиты вступил в силу в России

В России с 1 марта вступил в силу закон о самозапрете на выдачу кредитов
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Shutterstock/Tero Vesalainen

В России с 1 марта вступил в силу закон, который позволяет гражданам устанавливать самозапрет на кредиты и займы. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива была разработана, чтобы защитить граждан от мошенничества. Люди смогут установить в своей кредитной истории запрет на заключение с банками и микрофинансовыми организациями договоров на выдачу им потребительских кредитов или займов, а также отменить такой запрет. Закон не касается ипотечных кредитов, автокредитов, а также на образовательных кредитов с государственной поддержкой и других обязательств, сопровождаемых залогом.

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов сообщал, что под ограничение должны попасть кредитные карты и сервисы рассрочки.

Новость дополняется.

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