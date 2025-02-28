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Стал известен курс доллара на выходные

Банк России повысил официальный курс доллара на 1-3 марта до 88,26 рубля
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Банк России повысил официальный курс доллара на 1–3 марта до 88,26 рубля, сообщили на сайте регулятора.

Центробанк устанавливал официальный курс доллара к российской национальной валюте в пятницу, 28 февраля, на уровне 87,7 рубля. Таким образом, регулятор повысил котировки американской валюты на 56 копеек. Курс евро, напротив, понизили на 47 копеек, до 91,57 рубля.

Накануне эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин спрогнозировал курс доллара на следующую неделю. По его мнению, американская валюта подорожает до 90 рублей.

Как отметил Бабин, недавние события усилили вероятность благоприятных изменений в геополитической обстановке для России. Это, в свою очередь, повышает ожидания возможного ослабления антироссийских санкций. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий может способствовать сокращению бюджетных расходов, а также увеличению доходов от внешней торговли. Однако одновременно с этим могут возникнуть изменения и в сфере импорта, включая улучшение международных расчетов, которые в настоящее время сталкиваются с серьезными трудностями.

Ранее финансист предсказал ослабление рубля к лету.

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