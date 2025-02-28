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В РФ два завода по производству сжиженного газа остановили экспорт из-за санкций

Reuters: два российских СПГ-завода остановили экспорт из-за санкций США
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Владимир Песня/РИА Новости

После того как, крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» был остановлен, еще два предприятия прекратили экспорт.. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной стал обширный пакет санкций США против российского нефтегазового сектора. Под санкции попали две ведущие нефтекомпании и более 180 танкеров.

Запущенный в 2019 году «Криогаз-Высоцк» отгрузил последнюю партию 18 февраля. После этого суда для перевозки сжиженного природного газа, обслуживающие завод, встали на якорь в море.

Последнюю партию сжиженного газа с завода «СПГ Портовая», работающего с сентября 2022 года, отгрузили в середине января. Обслуживающие его танкеры Pearl и «Великий Новгород» также стоят в Финском заливе.

24 февраля газета «Коммерсантъ» сообщала, что российская компания «НОВАТЭК» может перенести перевалку СПГ из Бельгии в Мурманскую область. Причина — введение ЕС запрета на любые операции по реэкспорту через европейскую территорию поставок СПГ в третьи страны.

Ранее Россия нарастила поставки СПГ в Азию по Северному морскому пути.

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