В Германии обсуждают возможность блокирования санкций Евросоюза против России

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок запросил ответ на вопрос о возможности Берлина блокировать введение Евросоюзом санкций против России и Китая, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения парламентария к немецкому правительству.

В своем обращении Науйок поинтересовался, рассматривало ли федеральное правительство вопрос о том, может ли оно противодействовать санкциям ЕС, введенным против России и Китая, например, в случае форс-мажора, стихийных бедствий, внутренних беспорядков или введения США высоких тарифов на товары немецкого производства, для защиты экономики Германии и благополучия немцев. Также он уточнил, есть ли у Берлина возможность заблокировать пакеты санкций по примеру Словакии и Венгрии.

На запрос парламентария ответила парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн. По ее словам, при рассмотрении вопроса поддержки или блокирования санкций парламент страны учитывает их влияние на экономику ЕС.

Как подчеркнула Бауманн, прежде, чем принять решение, федеральное правительство узнает позицию представителей немецкой промышленности.

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