Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии обсуждают возможность блокирования санкций Евросоюза против России

Член бундестага Науйок поднял вопрос о блокировке санкций ЕС против России
close
Global Look Press

Член бундестага Германии от партии «Альтернатива для Германии» Эдгар Науйок запросил ответ на вопрос о возможности Берлина блокировать введение Евросоюзом санкций против России и Китая, пишет интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на текст обращения парламентария к немецкому правительству.

В своем обращении Науйок поинтересовался, рассматривало ли федеральное правительство вопрос о том, может ли оно противодействовать санкциям ЕС, введенным против России и Китая, например, в случае форс-мажора, стихийных бедствий, внутренних беспорядков или введения США высоких тарифов на товары немецкого производства, для защиты экономики Германии и благополучия немцев. Также он уточнил, есть ли у Берлина возможность заблокировать пакеты санкций по примеру Словакии и Венгрии.

На запрос парламентария ответила парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Сюзанна Бауманн. По ее словам, при рассмотрении вопроса поддержки или блокирования санкций парламент страны учитывает их влияние на экономику ЕС.

Как подчеркнула Бауманн, прежде, чем принять решение, федеральное правительство узнает позицию представителей немецкой промышленности.

Ранее россиянам рассказали, ждать ли отмены санкций США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами