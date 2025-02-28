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В России вырастут цены на импортные макароны

«Ъ»: ритейлеров уведомили о подорожании макарон Barilla до 30% с 1 марта
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Pixabay

Российские ритейлеры получили уведомления о повышении цен на импортные макаронные изделия Barilla с 1 марта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«24 наименования подорожают на 15–30%», — говорится в публикации.

По данным издания, доля итальянской компании Barilla на рынке макаронных изделий России составляет 10%. Ее импортная продукция формирует 20% российского ассортимента компании, уточнил «Ъ».

Причиной подорожания опрошенные изданием эксперты называют повышение с февраля таможенных пошлин на некоторые товары из «недружественных» стран.

Уведомлений об изменении цен на продукцию Barilla, произведенную в России, ритейлеры пока не получали.

10 февраля экономист Александр Виноградов сообщил, что рост цен на товары и услуги в России продолжится в 2025 году на фоне ограниченного предложения импортных потребительских товаров и перетока ресурсов в избранные сектора экономики. По его словам, граждане ожидают роста цен на 14%, предприятия — на 10,8%, предприятия розничной торговли — на 15,2%. Эксперт уточнил, что последний показатель наиболее приближен «к нашим кошелькам».

Ранее сообщалось, что цены в России выросли в восемь раз с начала века.

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