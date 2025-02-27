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В российском строительстве выросла доля китайских материалов

Pridex: в 2024 году доля китайских стройматериалов в России выросла в 1,5 раза
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Сергей Пятаков/РИА Новости

В российском строительном бизнесе выросла доля китайских стройматериалов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Pridex.

Согласно результатам исследования, доля китайских стройматериалов и инженерного оборудования достигла 15%. В 2022 году этот показатель составлял 9%, в 2023 году — 10%.

Отмечается, что доля отечественной продукции увеличилась на 6%, достигнув 72%. Европейскую продукцию замещают вентиляционное оборудование, инженерные агрегаты, кабели, световое оборудование и отделочные материалы.

До этого Telegram-канал SHOT со ссылкой на сообщения местных жителей сообщал, что элитный ЖК «Алые паруса» в районе Щукино в Москве стал разваливаться на части.

По словам собеседников канала, фасады зданий в их дорогостоящем и премиальном ЖК, возведенном компанией «Донстрой», обшарпаны, а куски стройматериалов валятся с домов и падают на людей и машины.

Ранее в российском регионе пожаловались на дождь в квартирах и свисающие с козырьков ледяные глыбы.

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