В Роскачестве рассказали, можно ли вернуть предоплату

Вернуть предоплату, если услуга больше не нужна, можно, но есть несколько исключений. Об этом сообщил в беседе RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Заказчик и исполнитель перед выполнением услуги договариваются, будет ли внесена предоплата, а также определяют ее размер, напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что для фиксации договоренности можно заключить письменный договор и в нем указать конкретную сумму, срок ее внесения и условия возврата. Доказательством наличия договоренностей могут служить чеки, переписка и свидетельские показания.

Согласно российскому законодательству, сделать предоплату невозвратной, а услугу неотменяемой нельзя, но есть несколько ситуаций, когда предоплату могут не вернуть, рассказал Поздняков.

По его словам, к таким ситуациям относится отказ от обязательств без уважительной причины и если клиент не отказывался от услуги, а просто не явился в обозначенное время.

Если заказчик по закону вправе рассчитывать на возврат предоплаты, а продавец (исполнитель) отказывается это делать, можно направить в его адрес претензионное письмо. В случае если договориться не получается, следует обратиться в суд, добавил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества.

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