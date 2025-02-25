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В Центробанке объяснили, почему не могут запретить банкам принимать старые доллары

SHOT: ЦБ не может запретить банкам обменивать доллары старого образца
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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Банк России не может запретить финансовым организациям и обменникам совершать операции с долларами старого образца. Об этом сообщил SHOT со ссылкой на источник в Центробанке.

По данным источника канала, на территории России нельзя расплачиваться долларами и возможность ими рассчитываться не признается. Следовательно, Центробанк не может регулировать реализацию иностранных купюр.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин заявлял, что долларовые купюры не имеют срока годности.

По его словам, в США все банкноты Федеральной резервной системы, выпущенные после 1914 года, являются законным средством платежа и их должны принимать к оплате. У российских банков тоже нет законных оснований отказывать в приеме «старых» долларов, если они в удовлетворительном состоянии и не вызывают сомнений в подлинности.

Если клиенту выдали банкноты старого образца, то ему нужно обратиться к руководству отделения и попросить заменить их на новые. Но если ему откажут, то можно подать жалобу непосредственно в Центробанк.

Депутат отметил, что банки должны принимать «старые» доллары, если на купюрах нет разрывов, следов масла или склеивания. При отказе в обмене граждане могут потребовать обоснование причины в письменном виде.

Хоть у финансовых учреждений есть право устанавливать критерии оценки износа иностранных банкнот, эти критерии не должны противоречить законодательству или ущемлять права потребителей. В спорных ситуациях он посоветовал обращаться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее россиянам рассказали о способах отличить старые доллары от новых.

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