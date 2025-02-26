Банки начинают сокращать сотрудников из-за искусственного интеллекта

Банки по всему миру начинают сокращать сотрудников на фоне внедрения искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщило издание The Banker.

Сингапурский DBS стал первым крупным азиатским банком, заявившим о значительных сокращениях рабочих мест из-за ИИ. Генеральный директор DBS Пиюш Гупта рассказал, что в ближайшие три года штат сотрудников банка сократится на 10%.

О подобных мерах также сообщал итальянский Intesa Sanpaolo. По прогнозам аналитиков, влияние ИИ на рынок труда в банковской сфере будет только усиливаться. В течение следующих пяти лет до 200 тыс. человек будут заменены искусственным интеллектом.

Несмотря на сокращения, в банковском секторе появляются и новые рабочие места для работы с ИИ.

В январе CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума сообщал, что почти половина работодателей планирует сократить штат сотрудников в ближайшие пять лет благодаря автоматизации задач с помощью машинного интеллекта.

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