Россия увеличила производство легковых автомобилей

Производство легковушек в России в январе увеличилось на 20,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 54,4 тысячи единиц. Об этом сообщает Росстат.

Однако по сравнению с декабрем 2024 года выпуск легковых автомобилей снизился на 31,6%, отмечает Федеральная служба государственной статистики.

По ее данным, производство грузовых автомобилей в январе составило 8,9 тысячи штук, что на 30,8% меньше, чем годом ранее, и на 48,2% ниже показателя предыдущего месяца.

Выпуск автобусов массой до пяти тонн сократился до 849 единиц, что на 30,7% ниже уровня января прошлого года и на 40,7% меньше, чем в декабре. Производство автобусов свыше пяти тонн также уменьшилось — в январе было выпущено 529 штук, что на 46,5% меньше в годовом выражении и на 71% ниже декабрьского показателя.

В январе было выпущено 13,5 тысячи единиц двигателей внутреннего сгорания. Показатель снизился на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31,6% относительно декабря.

26 февраля президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что автомобильный рынок в России переживает серьезное падение объема продаж. По его словам, на складах дилеров накопилось уже свыше 500 тысяч автомобилей, а запасы «АвтоВАЗа» приблизились к сотне тысяч, при этом норма составляет 60 тысяч. В этом году машины продаются хуже по сравнению с показателями прошлого года, отметил Соколов. Он призвал участников рынка принять меры для предотвращения еще большего сокращения продаж.

Ранее стало известно, какие автобренды могут вернуться в Россию.