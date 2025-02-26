Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,3 млн баррелей, до 430,2 млн

Коммерческие запасы нефти на территории Соединенных Штатов (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 2,3 млн баррелей, или на 0,5% — до 430,2 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны, передает РИА Новости.

Аналитики, которые были опрошены порталом Trading Economics, ожидали роста показателя — на 2,5 млн баррелей.

До этого основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании действующего американского президента Гарольд Хэмм сообщил газете Financial Times, что американские производители нефти не спешат вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков. Издание отметило, что политические риски останутся высокими, так как санкции могут снова ужесточить с приходом к власти следующего состава Белого дома.

Ранее в США заявили о планах G7 отказаться от ужесточения потолка цен на российскую нефть.