Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Коммерческие запасы нефти на территории Соединенных Штатов (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 2,3 млн баррелей, или на 0,5% — до 430,2 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны, передает РИА Новости.
Аналитики, которые были опрошены порталом Trading Economics, ожидали роста показателя — на 2,5 млн баррелей.
До этого основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании действующего американского президента Гарольд Хэмм сообщил газете Financial Times, что американские производители нефти не спешат вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков. Издание отметило, что политические риски останутся высокими, так как санкции могут снова ужесточить с приходом к власти следующего состава Белого дома.
Ранее в США заявили о планах G7 отказаться от ужесточения потолка цен на российскую нефть.