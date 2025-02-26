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Запасы нефти в США за неделю неожиданно снизились

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,3 млн баррелей, до 430,2 млн
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Jae C. Hong/AP

Коммерческие запасы нефти на территории Соединенных Штатов (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 2,3 млн баррелей, или на 0,5% — до 430,2 млн баррелей. Об этом говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации Минэнерго страны, передает РИА Новости.

Аналитики, которые были опрошены порталом Trading Economics, ожидали роста показателя — на 2,5 млн баррелей.

До этого основатель нефтяной компании Continental Resources и спонсор предвыборной кампании действующего американского президента Гарольд Хэмм сообщил газете Financial Times, что американские производители нефти не спешат вернуться на российский рынок в случае урегулирования российско-украинского конфликта из-за понесенных убытков. Издание отметило, что политические риски останутся высокими, так как санкции могут снова ужесточить с приходом к власти следующего состава Белого дома.

Ранее в США заявили о планах G7 отказаться от ужесточения потолка цен на российскую нефть.

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