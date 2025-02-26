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Банк России прокомментировал перегрев экономики страны

Банк России сообщил о сохранении масштаба перегрева экономики в конце 2024 года
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В России в четвертом квартале 2024 года сохранился масштаб перегрева экономики страны. Об этом сообщается в резюме Центрального банка России по итогам обсуждения ключевой ставки.

«В четвертом квартале масштаб перегрева экономики не уменьшился», — говорится в публикации.

В Банке России подчеркнули, что на этот факт указывают напряженность на рынке труда и высокое инфляционное давление.

В базовом сценарии перегрев в экономике будет постепенно снижаться под влиянием денежно-кредитной политики, добавили в ЦБ.

8 февраля «Известия» писали, что валовой внутренний продукт России достиг 200 трлн рублей в 2024 году, что является историческим максимумом. Однако эксперты в беседе с газетой отметили, что отечественная экономика находится в стадии перегрева, так как не может больше показывать подобный рост в условиях дефицита трудовых ресурсов и высоких ставок.

До этого почти каждый второй опрошенный россиянин (47%) назвал самым значимым событием в российской экономике 2024 года инфляцию. На втором месте — изменения ключевой ставки ЦБ, на третьем — динамика валютных курсов. Примерно по 3% респондентов выбрали варианты «перегрев экономики и рост зарплат», «изменения на рынке ипотеки» и «изменения налоговой системы».

Ранее в МВФ назвали основные факторы роста российской экономики.

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