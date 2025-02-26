Финансист раскрыл причины укрепления рубля и объяснил, как долго это продлится

На продолжающееся укрепление рубля влияют «два с половиной» фактора, в том числе – налоговая нагрузка, ликвидность валюты и ожидания снятия санкций с России. Об этом беседе с 360.ru заявил финансист Александр Лосев.

На фоне налоговой нагрузки экспортеры активно продают выручку для проведения платежей, насыщая рынок и оказывая мощное влияние на курсовые колебания. Второй фактор – отсутствие дефицита ликвидности валюты, считает эксперт. Он привел в пример ситуацию в начале декабря, когда невозможность купить достаточно валюты заставляла курс расти, а снижение рубля выглядело неуправляемым.

Однако сегодня наблюдается эффект принятых мер, которые позволяют оставить на рынке достаточно валюты, подкрепляя тренд на рост рубля, отметил Лосев.

«И вот половинка фактора, который еще не реализовался, это ожидание того, что санкции у нас будут сняты», — отметил специалист.

Он напомнил о заявлениях Вашингтона о том, что в первую очередь доллар должен сохранить позиции главной валюты в мире, что неминуемо снимет ограничения с финансового сектора. Рынок в данном случае играет на опережение, потому что на самом деле четких оснований ждать оперативного снятия рестрикций нет. Однако если торговая война с Китаем скажется на состоянии экономики, то банки в КНР прекратят исполнять антироссийские санкции. Это является еще одним фактором роста рубля, отметил специалист.

«Те, кто купил доллар в конце прошлого года, извините: не верили в рубль — получайте то, что имеете», — заключил Лосев.

Напомним, накануне внебиржевой курс доллара опустился ниже 86 рублей впервые с сентября 2024 года – до 86,86 рублей. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев высказал мнение, согласно которому к лету доллар будет стоить 95-100 рублей, евро — выше 100-105 рублей, юань — 13-13,3 рубля.

Ранее сообщалось, что российские банки начали вводить комиссию за покупку долларов.