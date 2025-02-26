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Власти предложили упростить регистрацию иностранных компаний в РФ

Минфин РФ предлагает упростить регистрацию иностранных компаний
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Мария Девахина/РИА «Новости»

Минфин России предлагает упростить регистрацию иностранных компаний. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что налоговый орган обязан в течение пяти дней зарегистрировать компанию, после того как получит заявление от банка с информацией об открытии счета.

До этого «Известия» писали, что злоумышленники стали обманывать россиян, ожидающих возвращения в страну популярных зарубежных брендов.

Мошенники, используя позитивный информационный фон от новостей о возможном возвращении в Россию иностранных компаний, рассылают фишинговые письма, в которых предлагают восстановить действие карт Visa и Mastercard. Кроме того, злоумышленники в обмен на персональные данные обещают приоритетный доступ к услугам бренда после его возвращения в Россию.

Ранее Силуанов заявил о наличии отраслей, куда можно перенаправить оборонные расходы.

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