В Госдуме объяснили «внешними факторами» слабый интерес инвесторов к программе «золотых виз»

Скромный интерес иностранных инвесторов к программе «золотых виз» связан с критериями участия и «внешними факторами», заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Сергей Гаврилов. До этого стало известно, что с января 2023 года только 40 иностранцев поучаствовали в программе — при цели Минэкономразвития в 400 человек в год.

«Причины такого умеренного интереса к программе «золотых виз» (программа получения вида на жительство в России по упрощенной схеме. – «Газета.Ru») можно рассматривать через призму требований к участникам, международной инвестиционной конъюнктуры и восприятия России как юрисдикции для ведения бизнеса. Программа предусматривает несколько вариантов инвестиций, дающих право на оформление вида на жительство. Выдвинутые критерии не являются чрезмерными в сравнении с аналогичными программами других стран, однако их сочетание с внешними факторами приводит к ограниченному количеству заявителей», — сказал Гаврилов.

Среди этих факторов депутат назвал экономическую нестабильность, санкции, а также «глобальную турбулентность на финансовых рынках».

«Инвесторы отдают предпочтение юрисдикциям с устоявшейся репутацией и предсказуемыми механизмами защиты активов. Программа «золотых виз» в России — сравнительно новая инициатива, требующая времени для формирования устойчивого доверия со стороны иностранных предпринимателей. В условиях изменяющейся международной ситуации даже текущие 40 инвесторов можно считать успешным началом. Уже сейчас среди тех, кто получил визы, есть граждане США, Китая, Германии, Южной Кореи, Ирана и других стран, что свидетельствует о доверии к российскому рынку. По мере стабилизации мировой обстановки можно ожидать увеличения числа заявителей, и достижение целевых показателей в 400 человек в год становится вполне реалистичной задачей», — считает Гаврилов.

До этого РБК со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития России сообщило, что с начала действия программы «золотых виз» (январь 2023 года) за ними обратились 40 инвесторов из 14 стран. При этом только 23 заявки были одобрены. В экономику России было привлечено 2,66 млрд рублей, что намного ниже ожидаемых вложений.

В момент запуска программы Минэкономразвития прогнозировали, что только в 2023 году за визой обратятся не менее 300–400 иностранных инвесторов и вложат в экономику России не менее 12 млрд рублей.

Ранее власти Испании приняли решение отменить «золотые визы».