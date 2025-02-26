Россияне начали скупать антидепрессанты

В России в январе объем продаж антидепрессантов увеличился относительно аналогичного месяца 2024 года на 21%, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение экспертов компании «Контур. Маркет».

В денежном выражении продажи выросли на 36%. Кроме того, на 9% вырос спрос на микроэлементы. Объем продаж витаминов, напротив, упал на 27%. Витамин А купили на 9% меньше, чем годом ранее, Е — на 17%.

Как написал накануне журнал BMC Medicine, ученые из Каролинского института установили, что антидепрессанты могут ускорять снижение когнитивных функций у людей с деменцией. При этом самый быстрый регресс наблюдается при приеме таких лекарств, как Флуоксетин.

В исследовании приняли участие 18 740 добровольцев с депрессией. Из них около 23% принимали антидепрессанты. В общей сложности ученые зафиксировали получение 11 912 рецептов на антидепрессанты, из которых 65% приходилось на селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Ранее были названы витамины и минералы, в которых больше всего нуждается организм зимой.