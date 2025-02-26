Вывоз товаров из Калининграда в «большую» Россию упростят на законодательном уровне

РИА Новости: вывоз товаров из Калининграда в «большую» Россию могут упростить

Вывоз товаров из Калининграда в «большую» Россию могут упростить. О соответствующем законопроекте рассказал РИА Новости один из его создателей, сенатор Александр Шендерюк-Жидков.

Предполагается, что вместо сплошного таможенного досмотра всех товаров теперь товары будут досматриваться выборочно, с учетом рисков. По словам депутата, такое положение должно быть принято на первом этапе внесения поправок в закон «Об Особой экономической зоне в Калининградской области». Шендерюк-Жидков отметил, что сплошной таможенный досмотр товаров приводит к увеличению сроков совершения таможенных операций, а также увеличению затрат экономических агентов из-за необходимости переупаковки товаров в случае их распаковки на таможне.

Другие поправки в закон предложил разработать губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, в этих целях создана специальная рабочая группа.

До этого в Калининграде на таможне задержали иностранца за вывоз 400 изделий из янтаря.

Ранее в Госдуме назвали провокацией претензии Литвы на Калининград.