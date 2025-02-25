Более 8,4 тыс. человек обратились в Службу омбудсмена Сбера в 2024 году

Специалисты Службы омбудсмена Сбера в 2024 году провели независимую проверку и рассмотрели 8,4 тыс. обращений, сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что служба помогает розничным или корпоративным клиентам в сегменте малого и микробизнеса разобраться с нерешенными проблемами.

«Прошлый год стал для нас годом укрепления и развития клиентского сервиса, основанного на человекоцентричном подходе. Слова благодарности наших клиентов подтверждают, что идеи новой бизнес-модели Сбера успешно интегрируются в вектор развития нашей службы», — рассказала финансовый омбудсмен Сбербанка Яника Баранова.

По ее словам, в прошлом служба получила на 23% больше позитивных отзывов, чем в 2023 году.

«Отдельно хочу отметить устойчивость принимаемых службой решений. Вот уже три года в 99% случаев их поддерживают суды и финансовый уполномоченный РФ. В 2025 году мы продолжим помогать нашим клиентам. Планируем сократить сроки рассмотрения обращений и автоматизировать ряд процессов, чтобы больше времени посвящать сложным случаям и индивидуальной работе с каждым клиентом», — добавила Баранова.

В Сбере уточнили, что большинство жалоб в Службу омбудсмена поступали по вопросам кредитования, обслуживания банковских карт и несогласия с мерами по аресту или взысканию средств в рамках исполнительного производства. При этом 63% обращений были рассмотрены менее чем за 10 дней, 24% — от 10 до 20 дней, а 13% заняли более 20 дней.

Кроме того, в 19% случаев служба пересматривала предыдущие решения банка в пользу клиентов. Наибольший успех фиксировался там, где заявителями предоставлялись дополнительные данные, позволявшие переоценить ситуацию с учетом новых обстоятельств. В случае сохранения первоначального решения служба совместно с клиентом находила альтернативные способы разрешения конфликта.