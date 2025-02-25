В России придумали, как решить проблему кадрового голода в одной отрасли

Допуск женщин в работе на угольных предприятиях поможет решить проблему нехватки кадров, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на заявление представителя Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

По словам собеседник агентства, на сегодняшний день в отрасли не хватает до 15% сотрудников. При этом, по его словам, с 17 февраля 2025 года женщинам разрешили управлять экскаваторами и бульдозерами, работать на шахтах и рудниках.

На прошлой неделе газета «Ведомости» со ссылкой на прогноз руководителя исследовательского центра SuperJob Натальи Головановой написала, что дефицит кадров в России начнет разрешаться не раньше конца 2020-х годов.

Проблема нехватки рабочих рук в стране пойдет на спад, когда на рынок труда выйдет новое поколение, считает эксперт. В настоящее время, по словам Головановой, из-за демографического спада девяностых сокращается любимое работодателями поколение от 30 до 40 лет. Сотрудники все чаще уходят в сферу самозанятости, а наем мигрантов обходится дороже из-за ужесточения законодательства.

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