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Эксперт предсказал скорый консенсус России и США по редкоземельным металлам

Промэксперт Хазанов: РФ и США скоро найдут общий язык по редкоземельным металлам
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил в разговоре с РИА Новости, что первые подвижки в сотрудничестве России и США по редкоземельным металлам (РЗМ) могут появиться достаточно скоро.

По его мнению, освоение месторождений в России представляет большой интерес для американских компаний, и если руководство США поддержит эту инициативу, то это может стать началом взаимовыгодного сотрудничества. Эксперт отметил, что США начали работать над добычей РЗМ еще при президенте Джо Байдене, но сам процесс очень долгий. В связи с этим Вашингтон может проявить интерес к импорту ископаемых из России.

25 февраля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты на следующих этапах переговоров с Россией намерены определить, что требуется от Москвы в целях решения конфликта на Украине.

До этого спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия готова развивать экономические связи с США.

Ранее на Западе заявили, что сделка США по Украине может принести экономическую выгоду РФ.

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