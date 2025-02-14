Стало известно, сколько пар в России ссорятся из-за ремонта

Две трети — 67% — семейных пар в России заявили, что не сталкивались с серьезными разногласиями при обустройстве своего нового жилья. При этом почти треть пар ссорятся из-за ремонта квартиры. Таковы данные опроса, проведенного аналитическим центром STONE, которые поступили в редакцию «Газеты.Ru».

В группу не сталкивающихся с разногласиями вошли респонденты, которые указали следующие варианты ответа: «нет, мы всегда находили компромиссы» (40%), «нет, один из нас полностью взял на себя ответственность за ремонт и дизайн» (27%).

Порядка 17% семей признались, что сталкивались с незначительными разногласиями, которые, однако, не перерастали в серьезные ссоры и не препятствовали процессу ремонта. Еще 16% респондентов отметили наличие серьезных конфликтов, которые повлияли на ход ремонта.

Женщины чаще инициируют поиск компромиссных решений: 42% против 39% у мужчин. Мужчины, в свою очередь, чаще брали на себя полную ответственность за организацию работ: 28% против 25% у женщин.

«Результаты нашего исследования показывают: большинство покупателей новостроек успешно справляются с обустройством жилья самостоятельно. Важно отметить, что сам по себе формат квартир без отделки наиболее соответствует запросам семейных покупателей в классе бизнес, которые изначально выбирают новостройку для создания интерьеров по своему вкусу. Это дает будущим жильцам полную свободу в реализации своих дизайнерских идей и позволяет не ограничиваться стандартными решениями, а также не тратить дополнительные месяцы на ожидание отделки от застройщика – и приступить к работам сразу после получения ключей», — отметила директор коммерческого управления STONE Кристина Недря.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

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