Россияне оценили стоимость ремонта в 2025 году

Три четверти россиян (74,3%) считают, что в 2025 году косметический ремонт однокомнатной квартиры обойдется в пределах 500 тыс. рублей в 2025 году.

Таковы данные опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой Webbankir, результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Из них 32,2% полагают, что можно уложиться и в 100 тыс. рублей. 14,8% оценивают подобные работы в диапазоне до 1 млн рублей, 7,7% — до 2 млн рублей. Наконец, 3,2% уверены, что косметический ремонт небольшой квартиры будет стоить дороже 2 млн рублей.

При этом 96,1% респондентов заметили, что цены на ремонт за последний год выросли. По мнению 34,8%, они увеличились на 20–25%. Больше четверти опрошенных (27,7%) считают, что рост составил 25–50%. В свою очередь 22,6% опрошенных ответили, что цены взлетели более, чем вполовину. Лишь 11% полагают, что стоимость ремонта осталась в пределах годовой инфляции, то есть не превысила 10%.

Каждый пятый участник опроса (20,6%) заявил о готовности делать ремонт в кредит. Из них 4,5% планируют воспользоваться кредитами изначально, а 16,1% прибегают к услугам банков или микрофинансовых организаций лишь в том случае, если в процессе работ окажется, что денег не хватает. Большинство же опрошенных (55,5%) считают, что при наличии финансовых затруднений правильно будет отложить ремонт. 23,9% утверждают, что им всегда хватало собственных средств.

Большинство россиян (44,5%) считает, что косметический ремонт в квартире нужно делать раз в пять лет. О том, что достаточно делать ремонт раз в 10 лет, сообщили 25,8% респондентов, раз в два-три года — 16,8% респондентов, реже чем раз в 10 лет — 12,9% опрошенных.

Опрос был проведен в начале 2025 года среди 2,5 тыс. респондентов по всей России.

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