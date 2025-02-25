Администрация Котельников подала иск к ГК ПИК на 5,5 млрд рублей

Администрация города Котельники обратилась в Арбитражный суд Московской области с иском к компании «Специализированный застройщик «Новый горизонт» (входит в ГП ПИК, девелопер жилого комплекса «Белая Дача парк»), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Как пишет издание, городская администрация планирует взыскать с ответчика убытки в размере 5,44 млрд руб. Другие подробности дела не приводятся в карточке. Заявление приняли к рассмотрению 31 января. Следующее заседание по нему назначено на 18 марта.

«Ведомости» со ссылкой на сообщения источников уточняют, что администрация хочет добиться, чтобы девелопер комплекса «Белая Дача парк» компенсировал затраты на строительство на территории этого жилого микрорайона социальной инфраструктуры. Эти объекты действительно предусмотрены проектом планировки территории, и они были возведены за счет бюджета Котельников, подтверждает источник, близкий к ответчику.

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