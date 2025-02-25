В России ответили, что повлияет на конкуренцию российских и западных брендов

В случае возвращения западных брендов в Россию на их конкурентную борьбу с отечественными игроками будет влиять курс доллара. Об этом РИАМО рассказала управляющий партнер SKY Consulting Group, руководитель комитета по ОАЭ и странам Персидского залива Ассоциации экспортеров и импортеров Кристина Танцюра.

Она отметила, что если он останется высоким, иностранные товары будут продаваться по более высокой цене. В этом случае российские компании смогут удержать позиции на рынке, уточнила эксперт. Если же курс американской валюты снизится, положение отечественных производителей осложнится.

«В любом случае в долгосрочной перспективе усиление конкуренции приведет к повышению качества товаров и развитию рыночной среды», — заключила Танцюра.

23 февраля вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что иностранные розничные сети, в случае их возвращения в РФ, не должны отказываться от присутствия в новых регионах страны. По его словам, размещая свои подразделения, западные компании должны иметь в виду, что «не должно быть никаких лакун».

Ранее министр экономики и развития РФ Максим Решетников заявил об изменении требований для возвращающихся в РФ иностранных фирм.