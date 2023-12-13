В Петербурге 72-летняя замдиректора получила два перелома, пытаясь сбить сосульки со школы

Завхоз попыталась сбить сосульки с крыши школы в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга и попала в больницу. Об этом сообщает «Фонтанка».

13 декабря 72-летняя замдиректора по административно-хозяйственной части озаботилась наледью в школьном дворе и решила самостоятельно ликвидировать опасные ледяные наросты. Во время выполнения этой работы, явно не входящей в перечень ее служебных обязанностей, пожилая женщина упала и сломала ногу в двух местах.

В состоянии средней степени тяжести ее доставили в больницу. Известно, что завхозом пострадавшая работала в течение 13 лет, а по специальности она является химиком-технологом.

Ранее в Москве женщина поскользнулась и упала под автобус.