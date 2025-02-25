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Эксперты ожидают закрытия 12 банков в этому году

«Эксперт РА» сообщило, что число банков в России опустится ниже 300 в 2025 году
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Число банков в России к концу этого года упадет ниже 300. Об этом говорится в прогнозе рейтингового агентства «Эксперт РА», передает РБК.

На 1 января в стране действовали 312 банковских организаций.

«Мы ожидаем, что в 2025 году с рынка уйдет чуть больше 12 игроков и в итоге количество таких участников рынка упадет ниже 300. Скорее всего, соотношение отзывов лицензии и прочих причин (реорганизация, добровольная сдача лицензий) будет 50/50», — цитирует РБК директора банковских рейтингов «Эксперт РА» Ксению Якушкину.

Небанковские кредитные организации не учитывались в прогнозе, отметила она.

По мнению аналитиков, банкам «без выраженной бизнес-модели и устойчивой клиентской базы» будет сложно сохранять рентабельность после снижения ключевой ставки.

В апреле 2024 года Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации КИВИ банка. В феврале Центробанк отозвал у него лицензию.

Ранее ЦБ заявил о росте инфляции в большинстве регионов РФ.

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