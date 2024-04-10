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Суд принял решение ликвидировать КИВИ банк

Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать КИВИ банк

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Арбитражный суд Москвы принял решение ликвидировать КИВИ банк. Об этом сообщается на сайте электронной картотеки дел.

Функции ликвидатора возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ), уточняет РИА Новости.

В январе 2023 года группа Qiwi продала российские активы, включая КИВИ банк, гонконгской компании Fusion Factor за 23,75 млрд рублей. По условиям сделки, если покупатель не сможет полностью расплатиться, Qiwi вправе осуществить отчуждение акций Fusion Factor и самого АО «Киви».

21 февраля Банк России отозвал лицензию у КИВИ банка из-за нарушений требований регулятора и антиотмывочного законодательства. В банке введена временная администрация, функции которой возложены на АСВ.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина поясняла, что отзыв лицензии у КИВИ банка связан с его сомнительными операциями.

Ранее стало известно, сколько АСВ выплатило вкладчикам КИВИ банка.

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