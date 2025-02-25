Стало известно о задолженности российской «дочки» Google

Российская дочерняя компания Google - ООО «Гугл» - задолжала почти 100 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Банка данных исполнительных производств ФССП РФ.

В публикации отмечается, что с 2022 по 2024 год приставы возбуждали на «Гугл» исполнительные производства, предметом которых в том числе стали «иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц» и «оплата труда и иные выплаты по трудовым отношениям».

Подчеркивается, что 93,2 из 100 млн рублей долга составляют исполнительский сбор, а основная задолженность — 6 млн рублей. Из них 5,6 млн рублей — по «оплате труда и иным выплатам по трудовым правоотношениям».

19 февраля суд удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке.

Суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 года. Долг компании перед кредиторами составил 53,6 млрд рублей. Суд ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил Валерия Таляровского в роли конкурсного управляющего, который ранее исполнял обязанности временного управляющего. В июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве, сославшись на «невозможность выполнения денежных обязательств».

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.