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Суд удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл»

«Ведомости»: суд удовлетворил требования экс-сотрудников ООО «Гугл»
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IgorGolovniov/Shutterstock/FOTODOM

Суд 19 февраля удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл» в приоритетном порядке. Об этом в интервью изданию «Ведомости» сообщил адвокат Артур Зурабян.

Конкурсный управляющий Валерий Таляровский обратился в Арбитражный суд Москвы с просьбой о приоритете выплат работникам перед текущими кредиторами, что противоречит действующему законодательству. Таляровский отметил, что Google LLC продолжает нарушать российские законы, игнорируя требования Роскомнадзора и судебные акты, что увеличивает текущие обязательства компании и затрудняет выплаты бывшим сотрудникам. Общая сумма требований по зарплате около 200 работников составляет около 480 млн руб., а также 240 млн руб. по НДФЛ и страховым взносам.

Управляющий также указал на уклонение Google International LLC от исполнения судебных решений, что усугубляет финансовое положение ООО «Гугл».

7 февраля Арбитражный суд Москвы вынес решение, запрещающее Google Ireland Limited ограничивать полномочия Валерия Таляровского в вопросе оспаривания сделки о банкротстве компании.

Суд Москвы признал банкротом российскую «дочку» Google – ООО «Гугл» – 18 октября 2023 года. Долг компании перед кредиторами составил 53,6 млрд рублей. Суд ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев и утвердил Таляровского в роли конкурсного управляющего, который ранее исполнял обязанности временного управляющего. В июне 2022 года ООО «Гугл» подало заявление о собственном банкротстве, сославшись на «невозможность выполнения денежных обязательств».

Ранее Google оштрафовали на 8 млрд рублей.

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