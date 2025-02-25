Россиян предупредили о резком подорожании рыбных консервов

Цены на рыбные консервы в российских магазинах вырастут до 25% в 2025 году, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» Маргарита Кобец.

«Ряд рыбоперерабатывающих предприятий сообщили о повышении цен на свою продукцию. Цены могут вырасти в диапазоне от 3%до 25%. Во-первых, рост отпускных цен связан с подорожанием сырья. Так, в компании «Русское море» атлантическое сырье подорожало на 10%, а тихоокеанское — в среднем на 16%. Во-вторых, рост цен на рыбную консервную продукцию вызван колебаниями валютных курсов. В-третьих, вылов лосося оказался худшим за последние два десятилетия. Объем добычи по сравнению с 2023 годом упал на 61% — до 235 500 т. Кроме того, повсюду в мире сокращается добыча трески», — отметила Кобец.

По ее словам, еще одной причиной подорожания рыбных консервов может стать повышение закупочных цен на консервные банки, основную массу которых ввозят в Россию из зарубежных стран. Наконец, расходы на рабочую силу выросли на 30-60%, и это также приведет к росту цен, уточнила экономист.

Средняя цена рыбных консервов в России варьируется в зависимости от вида рыбы, объема упаковки и производителя. В розничных сетях цены на рыбные консервы начинаются от 33,99 рубля за паштет шпротный (160 г) и могут достигать 970 рублей за осетра натурального в собственном соку (240 г).

Ранее экономист заявил о феномене инфляции в России.