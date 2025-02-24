Великобритания расширила санкционный список против России

Лондон расширил санкционный список против России, включив в него еще 107 позиций. Обновленный список опубликован на сайте британского правительства.

Отмечается, что под санкции попали 40 российских судов.

До этого британский премьер-министр Кир Стармер сообщал, что в новый санкционный список Великобритании включили ограничения против банков, «теневого флота» и китайских компаний.

Стармер добавил, что 24 февраля планирует обсудить с лидерами стран G7 дополнительные рестрикции. По его словам, они затронут новый потолок цен на российскую нефть и ограничения в отношении «нефтяных гигантов, банков».

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий также заявлял, что планы британских властей по введению новых санкций в отношении России являются неудачной «пиар-акцией» и вряд ли изменят позицию администрации Соединенных Штатов в отношении Украины.

Ранее стало известно, что Великобритания запретит въезд в страну всем высокопоставленным политикам из России.