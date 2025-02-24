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Поставки российской шерсти в Китай выросли почти в четыре раза

Поставки шерсти из РФ в КНР выросли почти в четыре раза в 2024 году
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия в прошлом году поставила в Китай 3,6 тыс. тонн овечьей шерсти, что в четыре раза больше, чем в 2023 году (887 тонн). Об этом сообщил федеральный центр «Агроэкспорт» со ссылкой на данные китайской таможни, передает «Интерфакс».

В стоимостном выражении экспорт шерсти в Китай вырос до $2,9 млн с $720 тыс. в 2023 году. Кроме того, в КНР было поставлено льноволокно (продукция для производства ниток и тканей на текстильном производстве) на $21,7 млн, что на 38% больше, чем годом ранее.

Больше всего льна Китаю поставляют Франция ($964 млн), Бельгия ($149 млн) и Египет ($82,5 млн). Россия находится на четвертом месте.

В начале февраля газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение Главного таможенного управления КНР сообщала, что объем экспорта российского титана в Китай по итогам 2024 года вырос на 44% относительно аналогичного периода 2023 года, до 3700 т. Большая часть поставок пришлась на готовые изделия.

Ранее Китай призвал США не размахивать «тарифной дубинкой».

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