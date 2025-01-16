В Молдавии заявили, что власти Кишинева пытаются переложить вину за энергокризис на РФ

Власти Молдавии пытаются переложить ответственность за энергетический кризис в стране на Россию. Об этом в эфире телеканала Exclusiv TV заявил бывший генпрокурор Молдавии и экс-кандидат в президенты Александр Стояногло.

«Кризис был предсказуемым. <...> Однако ни с Приднестровьем, ни с Россией, ни с Украиной, ни с Евросоюзом диалог не был начат. Проблема была проигнорирована, пока не переросла в кризис», — сказал он.

Стояногло считает, что, несмотря на заявления о диверсификации энергетического рынка, Молдавия остается зависимой от российского газа.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

8 января министр экономического развития республики Сергей Оболоник сообщал, что запаса газа в Приднестровье для бытовых нужд хватит лишь на 24 дня.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с энергокризисом в Приднестровье.