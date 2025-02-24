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Российские предприниматели рассказали, какие качества помогли им в развитии бизнеса

РИАМО: 25% предпринимателей назвали веру в себя важной для развития бизнеса
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Depositphotos

Четверть российских предпринимателей признались, что для развития бизнеса в стране важно уметь рисковать и верить в себя. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Ступино Квадрат» по итогам совместного исследования с университетом «Синергия».

Еще более 16% опрошенных ответили, что в их деятельности им помогает дальновидность, свыше 12% — умение делегировать. 18,1% респондентов подчеркнули важность трудолюбия и пунктуальности. Еще 18% считают необходимым развивать личные качества как шефа. Так, если руководитель эмпатичен и скромен, его коллектив будет дружным, а бизнес будет развиваться по плану.

Ректор университета «Синергия» Артем Васильев добавил, что для бизнесменов важны не только свойства характера, но и определенные знания и навыки.

«Согласно данным исследования, проведенного среди 5 тыс. студентов по всей России, в 2025 году 79% учащихся вузов понимают важность получения именно специализированного образования для дальнейшего становления их в роли предпринимателя», — сказал он.

В январе данные исследования МТС и агентства Onside показали, что объем закупок камер видеонаблюдения со стороны российских предпринимателей снизился в 2024 году до 3 млн устройств, что на 15% меньше относительно показателей года до этого. Аналитики объяснили снижение объема продаж этого вида техники с остановкой многих проектов на фоне высокой ключевой ставки Банка России, а также общим снижением поставок, в том числе из Китая.

Ранее российские предприниматели призвали ввести семейное налогообложение.

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