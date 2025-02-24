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СМИ: в Польше разворовали направленные в помощь Украине средства ЕС

RMF FM: в Польше разворовали €91 млн, предназначенный ЕС для помощи Киеву
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Global Look Press

В Польше разворовали средства Европейского союза, которые предназначались для помощи Украине. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM.

По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), польская компания RARS расхитила €91 млн, предназначенный для закупки и поставки электрогенераторов на Украину. OLAF считает, что имело место завышение цен, отсутствие конкуренции и предоставление неправомерных преимуществ определенным подрядчикам. В связи с этим представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС придерживается политики нулевой терпимости по отношению к любым проявлениям мошенничества, коррупции и неправомерных действий.

Еврокомиссия в 2026 году проведет окончательную оценку проекта закупок, который финансировался за счет средств ЕС. Она станет основой для принятия законного решения относительно возврата Польшей средств Евросоюза.

23 февраля депутат Европарламента от польской партии «Конфедерация» Анна Брилко заявила, что Украина должна предоставить гарантию возвращения оказанной ей помощи.

Ранее более 50% опрошенных поляков выступили против военной поддержки Украины.

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