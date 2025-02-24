В России может подорожать лосось

В России могут увеличиться цены на лососевые рыбы, включая горбушу, нерку, кижуч, семгу, чавычу, кету. Об этом газете «Известия» сообщили в Ассоциации добытчиков лососей Камчатки.

Это может произойти в случае принятия правительственного проекта закона, который изменит условия промысла лососевых в России. Кабмин внес документ в Государственную думу 24 декабря 2024 года, его разработчиком является Росрыболовство. Согласно законопроекту, все компании, которые добывают лососевых рыб в стране, должны до 30 декабря 2025 года перезаключить договоры пользования рыболовными участками.

«Дата, указанная в законопроекте, о перезаключении договоров в этом году, ставит вопрос о прекращении существования значительной части компаний Камчатского края, который сегодня является лидером по добыче лосося в РФ», — сказал изданию глава Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

По его словам, сейчас на них приходится до 80% вылова рыбной продукции.

Как пояснил представитель бизнеса, сейчас компаниям предлагают «продлить участки на 20 лет», а заплатить им придется «как за 40 лет по двойному коэффициенту». Если взять еще 20%, которые помимо этого компании платят в бюджет региона, то они должны будут заплатить ставку сбора «как за 50 лет вперед». Он считает, что ситуация может привести к снижению объемов вылова и росту стоимости лососевых.

Ранее стало известно, сколько рыбы выловили в России в 2024 году.