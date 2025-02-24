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В России определили порядок включения дивидендов в таможенную стоимость товаров

Минфин назвал условия включения дивидендов в таможенную стоимость товаров
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Совпадение двух условий может стать основанием для включения дивидендов в таможенную стоимость товаров. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо заместителя министра финансов Алексея Сазанова.

Первым условием должно стать заключение сделки по ввозу товаров участниками одной группы компаний, а вторым — если доход российского покупателя формируется преимущественно за счет продажи импортируемых товаров, говорится в публикации.

В письме подчеркивается, что декларант должен доказать, что стоимость продукции сформирована «при обычном ходе торговли». Ему нужно будет представить документы, которые подтверждают, что приобрести товар на таких же условиях могут и другие покупатели, у которых нет акционерных отношений с продавцом.

21 января сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Делягин от партии «Справедливая Россия — За правду» внес в нижнюю палату парламента законопроект о введении в России государственного регулирования розничных цен на товары с 2026 года. Согласно документу, розничная цена на товары не должна превышать цену производителя или таможенную стоимость ввозимых товаров более чем в два раза, за исключением случаев, когда для конкретного товара или региона установлены иные правила.

Ранее Минсельхоз поддержал введение госрегулирования наценок на социальные товары.

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