Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин оформил на мать несколько кредитов, пока она спала

В Астрахани сын оформил кредиты на спящую мать ради игры в казино
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела за мошенничество в отношении своей матери, мужчина оформил на нее несколько кредитов. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась 52-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестные оформили на ее имя два займа в микрофинансовых организациях. Как установили полицейские, к оформлению займов оказался причастен сын потерпевшей.

Пока мать спала, он воспользовался ее телефоном, перевел себе заемные средства и потратил все деньги на ставках в онлайн-казино. Испугавшись, что мать узнает о произошедшем, он удалил приложение банка с ее мобильного устройства. В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее сын похитил деньги с кредитки матери, чтобы раздать долги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами