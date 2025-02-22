Россиянин оформил на мать несколько кредитов, пока она спала

Житель Астрахани стал фигурантом уголовного дела за мошенничество в отношении своей матери, мужчина оформил на нее несколько кредитов. Об этом сообщает областное управление МВД.

В полицию обратилась 52-летняя горожанка, которая сообщила, что неизвестные оформили на ее имя два займа в микрофинансовых организациях. Как установили полицейские, к оформлению займов оказался причастен сын потерпевшей.

Пока мать спала, он воспользовался ее телефоном, перевел себе заемные средства и потратил все деньги на ставках в онлайн-казино. Испугавшись, что мать узнает о произошедшем, он удалил приложение банка с ее мобильного устройства. В отношении 21-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До сообщалось, что в Москве 17-летний юноша украл у родственницы ювелирные украшения и сдал их в ломбард, вырученные средства он проиграл в онлайн-казино. Молодой человек жил в одной квартире с бабушкой на Волоколамском шоссе. В один из дней, когда пожилой женщины не было дома, он собрал все украшения пенсионерки в рюкзак и сдал их в ломбард. Пенсионерка оценила ущерб в 10 млн рублей.

Ранее сын похитил деньги с кредитки матери, чтобы раздать долги.