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Стало известно, что ждет торговые центры в России

Союз торговых центров: массового закрытия торговых центров не будет

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Телеграм-канал Осторожно, Москва

Массового закрытия торговых центров в России не случится, но некоторые ТЦ из-за их сильной закредитованности могут перейти в собственность банков. Такое мнение выразил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин, пишет агентство РИА Новости.

Ранее Люлин заявлял, что до половины ТЦ в России закредитована и находится в зоне риска. Сейчас он пояснил, что имел в виду под зоной риска рост ставки, рост обеспечения кредита, банкротство, но не подразумевал закрытие торговых площадок.

«Такого ужаса, что «тысячи торговых центров будут закрыты», я даже в ужасных снах не вижу», — заявил он журналистам.

Тем не менее Люлин назвал ситуацию с торговыми центрами серьезной в связи с ростом ключевой ставки и прогнозами по ее дальнейшему увеличению. Кром того, на выживаемость ТЦ влияет необходимость уплаты налогов. По словам вице-президента СТЦ, аренда площади каждый месяц обходится, примерно, в 400 тыс. руб. при ставке от 700 до 1000 руб. за «квадрат».

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