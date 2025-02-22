Расходы немцев на электричество выросли на треть с 2021 года

Траты жителей ФРГ на электричество выросли на 31% по сравнению с 2021 годом

Жители Германии в 2025 году платят за электроэнергию на 31% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщило Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования Verivox.

Отмечается, что среднестатистическая семья из трех человек в ФРГ а настоящее время тратит на электроэнергию €5407 за год, при этом в 2021 году этот показатель составлял €4121. Серьезнее всего выросли траты на отопление — в среднем на 61%.

«Помимо увеличения затрат на закупки, рост цен обусловлен повышением тарифов на газовые сети и ростом цен на выбросы углекислого газа при использовании ископаемого топлива», — говорится в материале.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейская экономика может быть уничтожена высокими ценами на энергоносители. Премьер Венгрии напомнил, что страны ЕС в прошлом году приняли декларацию, предусматривающую меры по уменьшению цен на газ и нефть.

Ранее пять стран ЕС заплатили €1,2 млрд за поставки газа из России.